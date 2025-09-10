 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dianthus Therapeutics prolonge son rallye après une levée de fonds de 251 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de Dianthus Therapeutics

DNTH.O sont en hausse de 7,1 % en pré-marché à 38,08 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif ** Dianthus, dont le siège est à New York, a annoncé mardi le prix de ~7,6 millions d'actions, y compris ~1,1 million de bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de ~251 millions de dollars ** Le prix d'offre de 33 $ représente une décote de 7,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le mardi ** Les actions de DNTH ont augmenté de 20 % le lundi après que l'essai de phase intermédiaire de la société a remporté pour son médicament contre l'affaiblissement musculaire claseprubart ** Et son action a terminé mardi en hausse de ~12 % à un plus haut de plus de 3 ans alors que la société commercialisait une offre de 150 millions de dollars pour financer les activités de développement préclinique et clinique, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux ** Jefferies, TD Cowen, Evercore et Stifel sont les co-responsables de l'offre ** Les actions ont augmenté de 90 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse de 63 % en 2025 ** La note moyenne des 13 analystes est "strongbuy" et le PT médian est de 51,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

DIANTHUS
35,5700 USD NASDAQ +11,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 14:06:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

