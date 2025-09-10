Dianthus Therapeutics prolonge son rallye après une levée de fonds de 251 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions de Dianthus Therapeutics
DNTH.O sont en hausse de 7,1 % en pré-marché à 38,08 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif ** Dianthus, dont le siège est à New York, a annoncé mardi le prix de ~7,6 millions d'actions, y compris ~1,1 million de bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de ~251 millions de dollars ** Le prix d'offre de 33 $ représente une décote de 7,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le mardi ** Les actions de DNTH ont augmenté de 20 % le lundi après que l'essai de phase intermédiaire de la société a remporté pour son médicament contre l'affaiblissement musculaire claseprubart ** Et son action a terminé mardi en hausse de ~12 % à un plus haut de plus de 3 ans alors que la société commercialisait une offre de 150 millions de dollars pour financer les activités de développement préclinique et clinique, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux ** Jefferies, TD Cowen, Evercore et Stifel sont les co-responsables de l'offre ** Les actions ont augmenté de 90 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse de 63 % en 2025 ** La note moyenne des 13 analystes est "strongbuy" et le PT médian est de 51,50 $, selon les données de LSEG
