Dianthus Therapeutics lance une offre d'actions de 150 millions de dollars après une montée en flèche des actions

8 septembre -

** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O chutent de 3 % dans les échanges prolongés alors que la société cherche à capitaliser sur la hausse du prix de son action en augmentant ses capitaux propres

** Les actions de DNTH ont terminé la séance régulière du lundi en hausse de 20 % à 31,80 $ après que la société ait déclaré que son médicament d'affaiblissement musculaire claseprubart a amélioré les symptômes () chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée dans un essai de stade intermédiaire

** Après la cloche, la société lance () une offre d'actions de 150 millions de dollars pour financer les activités de développement préclinique et clinique, le fonds de roulement et les besoins généraux

** Jefferies, TD Cowen, Evercore et Stifel sont les teneurs de livre conjoints

** a environ 32,19 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars

** Les actions ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de lundi