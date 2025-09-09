Dianthus Therapeutics fait un nouveau bond en avant avant la levée de fonds prévue

9 septembre -

** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O ont bondi de 13,2 % mardi à 36 $, leur plus haut niveau depuis avril 2022, s'ajoutant à la forte hausse enregistrée lors de la séance précédente

** Les actions de DNTH ont terminé en hausse de 20 % lundi, après que la société ait remporté un essai de phase intermédiaire () pour son

** Après la cloche lundi, la société a lancé () une offre d'actions de 150 millions de dollars pour financer les activités de développement préclinique et clinique, le fonds de roulement et les besoins généraux

** Jefferies, TD Cowen, Evercore et Stifel sont les co-responsables de l'offre

** Dianthus a environ 32,19 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,2 milliard de dollars

** Raymond James a augmenté son objectif de prix de 7 $ à 63 $

** Les 13 courtiers couvrant DNTH sont tous haussiers avec une note moyenne de "strongbuy"; l'objectif de prix médian est de 51,50 $, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement de la séance, les actions ont augmenté de ~90 % au cours des trois derniers mois, ce qui les place en hausse de ~65 % depuis le début de l'année