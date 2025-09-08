Dianthus bondit après un essai à mi-parcours réussi pour un médicament contre l'affaiblissement musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dianthus Therapeutics DNTH.O augmentent de 19,2 % pour atteindre un plus haut niveau en dix mois, soit 31,6 $
** Le médicament expérimental claseprubart de DNTH a amélioré les symptômes chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée lors d'un essai de phase intermédiaire, selon la société.
** L'essai de 13 semaines a porté sur 65 patients; ils ont reçu des injections sous la peau toutes les deux semaines à raison de 300 mg, 600 mg ou d'un placebo
** Les deux doses du médicament ont entraîné des améliorations statistiquement significatives des fonctions quotidiennes et de la force musculaire, dès la première semaine et jusqu'à la 13e semaine
** Dianthus prévoit de rencontrer les autorités de réglementation américaines après cette étude de phase 2 et vise à lancer un essai de stade avancé en 2026
** Nous pensons que claseprubart a un potentiel encore plus grand pour briller cliniquement", déclarent les analystes d'Oppenheimer.
** À la dernière clôture, l'action DNTH a progressé de 21,6 % depuis le début de l'année.
