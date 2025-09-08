 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dianthus bondit après un essai à mi-parcours réussi pour un médicament contre l'affaiblissement musculaire
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dianthus Therapeutics DNTH.O augmentent de 19,2 % pour atteindre un plus haut niveau en dix mois, soit 31,6 $

** Le médicament expérimental claseprubart de DNTH a amélioré les symptômes chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée lors d'un essai de phase intermédiaire, selon la société.

** L'essai de 13 semaines a porté sur 65 patients; ils ont reçu des injections sous la peau toutes les deux semaines à raison de 300 mg, 600 mg ou d'un placebo

** Les deux doses du médicament ont entraîné des améliorations statistiquement significatives des fonctions quotidiennes et de la force musculaire, dès la première semaine et jusqu'à la 13e semaine

** Dianthus prévoit de rencontrer les autorités de réglementation américaines après cette étude de phase 2 et vise à lancer un essai de stade avancé en 2026

** Nous pensons que claseprubart a un potentiel encore plus grand pour briller cliniquement", déclarent les analystes d'Oppenheimer.

** À la dernière clôture, l'action DNTH a progressé de 21,6 % depuis le début de l'année.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

