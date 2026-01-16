Diana Shipping prévoit une lutte par procuration contre Genco et est prête à nommer 6 administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de lutte par procuration de Diana intervient peu après le rejet de l'offre de rachat par Genco

Diana prévoit de remplacer l'ensemble du conseil d'administration

Diana souhaite que les actionnaires de Genco votent pour des administrateurs qui évalueraient les options, y compris l'offre publique d'achat

(Mise à jour confirmant les informations précédentes de Reuters et ajoutant un commentaire de Genco) par Svea Herbst-Bayliss

La compagnie maritime mondiale Diana Shipping DSX.N a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de lancer une lutte par procuration pour remplacer les six administrateurs actuels de sa rivale Genco Shipping & Trading GNK.N , prenant sa décision quelques jours seulement après que le conseil d'administration a rejeté l'offre d'achat de Diana. Diana Shipping, qui détient près de 15 % de Genco et a proposé d'acheter toutes les actions en circulation pour 20,60 dollars par action en espèces, nommera dans les prochains jours des cadres ayant une expérience du transport maritime et de l'industrie maritime, a déclaré la société, confirmant une information antérieure de Reuters. Genco a déclaré que le comité de nomination et de gouvernance du conseil d'administration "examinera les candidats proposés conformément au processus et aux lignes directrices standard de la société", ajoutant qu'il agira dans le meilleur intérêt des actionnaires. Diana a déclaré vouloir donner aux actionnaires de Genco l'occasion d'élire de nouveaux membres au conseil d'administration, qui seraient prêts à explorer d'autres solutions, notamment à examiner la proposition de rachat de Genco par Diana.

En début de semaine, Genco a rejeté la proposition indicative de Diana, faite le 24 novembre, qui représentait une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de l'action de Genco le 21 novembre.

Diana s'est déclarée déçue que le conseil d'administration de Genco ait mis six semaines à répondre à son offre et reste convaincue que les actionnaires bénéficieraient d'une combinaison des plateformes des deux sociétés, ce qui favoriserait la consolidation dans le secteur des transporteurs de vrac sec. Genco a déclaré avoir examiné "minutieusement" la proposition de Diana avec l'aide de conseillers externes et avoir déterminé qu'elle sous-évaluait considérablement Genco. Toutefois, au cours de cet examen, Genco s'est rendu compte que les actionnaires des deux sociétés auraient intérêt à ce que Genco rachète Diana, et elle a donc pris contact avec elle pour lui faire cette proposition.

L'action de Genco a perdu 1,16 % vendredi, après avoir progressé de 38 % au cours des 12 derniers mois.