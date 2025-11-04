Diamondback Energy révise à la hausse ses perspectives annuelles de production

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Diamondback Energy a généré un chiffre d'affaires de 3,924 milliards de dollars, contre 2,645 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, contre 708 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action de base s'établit à 3,51 dollars, contre 3,19 dollars l'année précédente. En glissement annuel, l'Ebitda ajusté est en hausse, passant de 1,656 milliard de dollars, à 2,408 milliards de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende de base en numéraire de 1 dollar par action.

Ce dividende sera payable le 20 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 13 novembre 2025.

Côté perspectives, Diamondback Energy révise à la hausse ses perspectives de production pour 2025.

Le groupe américain vise une production nette totale comprise entre 910 000 et 920 000 barils équivalents pétrole par jour, contre une fourchette précédente de 890 000 à 910 000.

Concernant uniquement le pétrole il table désormais sur une production entre 495 000 et 498 000 barils de pétrole par jour, contre une fourchette précédente de 485 000 à 492 000.

AOF - EN SAVOIR PLUS