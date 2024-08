Diamondback Energy rehausse ses perspectives de production

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Il s'attend à une production de pétrole entre 273 000 et 276 000 barils contre une fourchette précédente de 270 000 à 275 000.

Ainsi, le groupe vise une production totale entre 462 000 et 470 000 barils de pétrole par jour (boepd) contre une fourchette précédente de 458 000 à 466 000.

Le producteur américain de pétrole et de gaz naturel relève les points médians de la production totale et de la production nette de pétrole pour l'ensemble de l'année 2024 en raison de la surperformance de la production depuis le début de l'année.

(AOF) - Le bénéfice net de Diamondback Energy au deuxième trimestre 2024 s'est élevé à 837 millions de dollars, soit 4,66 dollars par action diluée. Il s'élevait à 556 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 Sur cette période, l'Ebitda consolidé ajusté est ressorti à 1,7 milliard de dollars contre 1,41 milliard de dollars un an avant. Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation s'élevaient à 1,5 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible de Diamondback pour le deuxième trimestre 2024 est de 816 millions de dollars contre 547 millions de dollars un an auparavant.

