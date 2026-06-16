DiaMedica en hausse après que les commentaires de la FDA ont ouvert la voie à une étude sur un médicament contre la prééclampsie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie DiaMedica Therapeutics DMAC.O ont progressé de 5,7% pour atteindre 5,95 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que les commentaires de la FDA permettent d'utiliser une étude antérieure sur le rat concernant le dm199, une thérapie protéique de synthèse, pour étayer la demande d'essai clinique chez l'humain aux États-Unis pour la prééclampsie, si l'exposition au médicament est confirmée

** La prééclampsie est une affection grave de la grossesse caractérisée par une hypertension artérielle pouvant nuire à la mère et au bébé

** DMAC indique qu'elle mènera une nouvelle étude sur des rats afin de mesurer les concentrations du médicament et son activité, conformément à la demande de la FDA

** La société précise que le dm199 fait également l'objet d'essais pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes de croissance fœtale

** La société prévoit de lancer des études sur la prééclampsie au Canada et au Royaume-Uni dans le courant de l'année

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 29 % depuis le début de l'année