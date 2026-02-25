Diageo revoit à la baisse ses prévisions de ventes en raison de l'affaiblissement de la demande aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Diageo DGE.L a abaissé ses prévisions de ventes annuelles pour la deuxième fois en près de quatre mois mercredi, alors que ses premiers résultats sous la direction du nouveau patron Dave Lewis ont montré que la faible demande américaine continue de peser sur le plus grand fabricant de spiritueux au monde.