Diageo place 1 MdEUR d'obligations en deux tranches
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 13:07

Diageo annonce avoir émis 1 MdEUR d'obligations à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme européen de dette.

Deux séries ont été placées : 500 MEUR échéance 3 octobre 2032, coupon 3,250%, et 500 MEUR échéance 3 octobre 2037, coupon 3,750%. Les fonds serviront aux besoins généraux de l'entreprise.

Les titres sont destinés uniquement aux investisseurs professionnels ou contreparties éligibles selon la réglementation européenne et britannique.

