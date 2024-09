Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: le titre progresse, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 13:50









(CercleFinance.com) - L'action Diageo s'inscrit jeudi parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE 100, portée par une note de Bank of America, qui relève sa recommandation sur le titre à l'achat.



Vers 12h45 (heure de Londres), la valeur progresse de 2,5% alors que le FTSE gagne dans le même temps 0,7%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine indique que la dynamique de résultats du groupe britannique de spiritueux est en train de connaître une nouvelle impulsion, avec une croissance appelée à s'améliorer sur l'exercice 2024/2025.



Pour l'exercice en cours, la firme new-yorkaise dit ne pas exclure de bonnes surprises, autant en termes de croissance organique que de bénéfices, estimant que l'offre du groupe reste attractive.



Pour ce qui concerne le moyen terme, BofA estime que Diageo est en mesure de générer une croissance de 5% au niveau de son chiffre d'affaires et de 6% au niveau de son résultat opérationnel (Ebit).





Valeurs associées DIAGEO 2 502,00 GBX LSE +2,79%