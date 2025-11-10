 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 040,69
+1,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Diageo-L'ancien patron de Tesco Dave Lewis nommé DG
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 08:40

Diageo DGE.L a annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco TSCO.L , au poste de directeur général, mettant fin à un processus de recrutement de plusisieurs mois au terme duquel le groupe britannique de spiritueux a choisi de privilégier un profil externe.

Le propriétaire des marques Johnnie Walker et Guinness a déclaré que Nik Jhangiani, directeur général par intérim depuis juillet à la suite du départ soudain de Debra Crew, restera en poste jusqu’à la fin décembre avant de reprendre la direction financière de Diageo.

Dave Lewis, qui a dirigé le détaillant britannique Tesco de 2014 à 2020 et préside actuellement le groupe de santé grand public Haleon HLN.L , prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

(Rédigé par Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DIAGEO
1 849,500 GBX LSE +7,12%
HALEON
356,800 GBX LSE -1,22%
TESCO
468,200 GBX LSE -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank