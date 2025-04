Diageo: émission obligataire de 1,5 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 10:38









(CercleFinance.com) - Diageo annonce que Diageo Investment Corporation a lancé et fixé le prix d'une émission obligataire enregistrée auprès de la SEC d'un montant total de 1,5 milliard de dollars.



Celle-ci se compose de deux tranches : 750 millions à taux fixe de 5,125 % venant à échéance en 2030 et 750 millions à taux fixe de 5,625 % venant à échéance en 2035.



Le paiement du principal et des intérêts est entièrement garanti par Diageo plc.



Le produit de l'émission sera utilisé à des fins générales de financement. Le règlement est prévu pour le 15 avril 2025.





