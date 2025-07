Diageo: cède sa participation dans Seychelles Breweries information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 54,4 % dans Seychelles Breweries Limited à Phoenix Beverages Limited, filiale du groupe mauricien IBL.



Cette opération, annoncée le 2 avril 2025, s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre Diageo et Phoenix Beverages dans la région de l'océan Indien.



Seychelles Breweries poursuivra la production et la distribution nationale de Guinness et d'autres marques de Diageo telles que Smirnoff RTDs, en vertu de nouveaux accords de licence et de redevances.



L'entreprise assurera également la distribution des spiritueux internationaux premium de Diageo sur le marché seychellois.







Valeurs associées DIAGEO 1 825,000 GBX LSE -0,16%