Diageo: CA en hausse de près de 3% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Diageo se montre stable à Londres après l'annonce par le géant des spiritueux d'un chiffre d'affaires de près de 4,38 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, en croissance de 2,9% en données totales et de 5,9% en organique.



'Ceci a été tiré principalement par les pays émergents (30% des ventes du groupe) et l'Amérique du Nord (40%)', explique Oddo BHF, notant aussi une stabilité de l'Europe, 'une fois de plus grâce à la dynamique de Guinness'.



'Diageo indique aussi que la croissance de son profit opérationnel devrait surpasser celle de ses ventes pour l'exercice 2025-26, grâce à un plan d'économies de coûts de 500 millions de dollars sur trois ans', souligne-t-il en outre.



Selon le bureau d'études, ceci 'fournit au moins des indications quant au développement de la marge opérationnelle de l'exercice 2025-26 et peut rassurer les investisseurs, en plus des chiffres positifs dévoilés ce matin'.





Valeurs associées DIAGEO 2 151,000 GBX LSE -0,05%