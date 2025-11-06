Diageo : abaissement des objectifs annuels avec les faibles ventes en Chine et en Amérique du Nord

(AOF) - Diageo (-3,89%, à 1727,50 pence) enregistre une des plus fortes baisses du FTSE 100, après l'annonce ce jeudi de l'abaissement de ses objectifs pour l'exercice 2025/2026. Le numéro 1 mondial des spiritueux a pris cette décision, à la suite d'une faible performance en Amérique du Nord et en Chine au premier trimestre de cet exercice. Le chiffre d'affaires net sur cette période de trois mois a diminué de 2,2% pour s'établir à 4,9 milliards de dollars. Ce recul reflète en grande partie l'impact négatif des cessions, tandis que l'effet des taux de change a été négligeable.

"Les ventes nettes organiques sont restées stables au cours du trimestre, la croissance organique du volume de 2,9% ayant été contrebalancée par une évolution négative des prix/mix de 2,8%, principalement due à un mix défavorable en Asie-Pacifique en raison des résultats moins bons enregistrés en Chine dans le secteur des spiritueux blancs chinois (CWS). Sans cela, les prix/mix auraient été relativement stables", avance Diageo.

De plus, la solide croissance organique des ventes nettes en Europe, en Amérique latine et en Afrique a été compensée par la faiblesse de CWS, impactant les résultats en Asie-Pacifique, et par une performance plus faible en Amérique du Nord (car les spiritueux aux États-Unis ont diminué, reflétant une faible confiance des consommateurs). Diageo estime que la faiblesse de CWS en Chine a eu un impact négatif d'environ 2,5 % sur les ventes nettes du groupe au cours du trimestre.

"Nous ne sommes pas satisfaits de nos performances actuelles et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons gérer et contrôler. Nous agissons rapidement pour améliorer notre efficacité, hiérarchiser nos investissements et nous adapter plus rapidement à un environnement de consommation en constante évolution", a réagi Nik Jhangiani, directeur général par intérim du groupe britannique.

"La baisse du chiffre d'affaires et le manque de visibilité sur la succession de la direction pourraient peser sur l'action", anticipait Jefferies. En juillet dernier, Diageo avait annoncé la démission de Debra Crew qui occupait depuis juin 2023 le poste de directrice générale et d'administratrice du conseil d'administration.

Tenant compte de l'impact négatif des alcools blancs chinois et d'un environnement de consommation américain plus faible que prévu, Diageo a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires organique et de bénéfice d'exploitation pour l'exercice en cours.

Le groupe vise une stabilité ou une légère baisse organique de son chiffre d'affaires. La croissance organique du résultat d'exploitation est attendu entre 1 et 6%, lié à l'impact des droits de douane à l'heure actuelle.

Il anticipait auparavant une croissance organique des ventes similaire à celle de l'exercice 2024/2025 (+1,7%). La croissance organique du bénéfice d'exploitation était estimée précédemment autour de 10%.

Pour 2025/2026, Diageo continue d'anticiper un flux de trésorerie disponible d'environ 3 milliards de dollars. Il est attendu en progression par rapport aux 2,7 milliards de dollars de l'exercice 2024/2025.

En outre, le groupe britannique continue de tabler sur un ratio d'endettement net par rapport à l'Ebitda ajusté compris entre 2,5 et 3x d'ici l'exercice 2028 au plus tard, ce qui lui offrira une flexibilité financière bien plus importante.

"Nos prévisions concernant l'impact attendu des droits de douane sur les importations en provenance du Royaume-Uni et d'Europe vers les États-Unis restent inchangées, à environ 200 millions de dollars avant atténuation sur une base annualisée", ajoute t-il.

Cela suppose que les droits de douane actuels restent fixés à 10 % sur les importations en provenance du Royaume-Uni et à 15 % sur les importations en provenance d'Europe, et que les importations de spiritueux mexicains et canadiens restent exemptées en vertu de l'USMCA (accord Canada–Etats-Unis–Mexique), sans autre modification des droits de douane.

Compte tenu des mesures prises à ce jour et avant toute fixation des prix, Diageo espère "pouvoir atténuer environ la moitié de cet impact sur le bénéfice d'exploitation de manière continue".

