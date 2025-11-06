Diageo a mis à jour ses prévisions pour l'exercice 2026
Suite à cette annonce, le titre est en repli de 2,7% à la Bourse de Londres.
Jefferies estime que la baisse du chiffre d'affaires et le manque de visibilité sur la succession de la direction pourraient peser sur les actions aujourd'hui.
Oddo BHF estime de son côté que la révision à la baisse des prévisions de croissance organique n'est pas positive, mais les prévisions de croissance organique du résultat d'exploitation sont rassurantes et conformes aux attentes consensuelles.
Selon l'analyste, la croissance meilleure que prévu au premier trimestre est rassurante, même si la visibilité reste faible pour les spiritueux.
Le groupe a annoncé que les ventes nettes organiques sont restées stables au cours du trimestre, avec une croissance organique des volumes de 2,9 % compensée par un ratio prix/mix négatif de 2,8 %, principalement en raison d'un mix défavorable en Asie-Pacifique en raison des résultats plus faibles en Chine pour les spiritueux blancs chinois (CWS).
La solide croissance organique des ventes nettes en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes et en Afrique a été compensée par la faiblesse de CWS qui a eu un impact sur les résultats en Asie-Pacifique et par une performance plus faible en Amérique du Nord précise la direction.
Pour la croissance organique des ventes nettes sur l'exercice 2026, le groupe s'attend à être stable à légèrement en baisse, compte tenu de l'impact négatif des spiritueux blancs chinois et d'un environnement de consommation américain plus faible que prévu initialement.
La croissance organique du bénéfice d'exploitation devrait être faible à moyenne à un chiffre, y compris l'impact des spiritueux blancs chinois et un environnement de consommation américain plus faible dans les prévisions de ventes nettes organiques.
'Nous restons déterminés à générer des flux de trésorerie disponibles d'environ 3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026 et à revenir bien à l'intérieur de notre fourchette cible de ratio de levier financier de 2,5 à 3,0x au plus tard au cours de l'exercice 28' indique le groupe.
