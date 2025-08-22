DHL suspend temporairement les envois postaux vers les États-Unis information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 12:15









(Zonebourse.com) - DHL Group annonce la suspension temporaire de l'acceptation et du transport de colis d'entreprises vers les États-Unis via le réseau postal à compter du 22 août 2025, en raison d'un décret américain supprimant le seuil de franchise douanière ('De Minimis'). Ces restrictions concernent tous les prestataires postaux internationaux.



Les envois entre particuliers déclarés comme cadeaux, d'une valeur inférieure à 100 USD, ainsi que les documents, restent autorisés, mais feront l'objet de contrôles renforcés. L'expédition par DHL Express demeure possible, avec application de droits de douane (15% en moyenne pour les biens en provenance de l'Union européenne).



Cette mesure restera en vigueur tant que les modalités de perception des droits et de transmission des données aux autorités américaines ne seront pas clarifiées. DHL précise suivre de près les discussions avec les autorités américaines et européennes afin de rétablir ces services rapidement.





Valeurs associées DEUTSCHE POST 40,350 EUR XETRA -0,49%