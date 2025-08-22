DHL suspend temporairement les envois postaux vers les États-Unis
Les envois entre particuliers déclarés comme cadeaux, d'une valeur inférieure à 100 USD, ainsi que les documents, restent autorisés, mais feront l'objet de contrôles renforcés. L'expédition par DHL Express demeure possible, avec application de droits de douane (15% en moyenne pour les biens en provenance de l'Union européenne).
Cette mesure restera en vigueur tant que les modalités de perception des droits et de transmission des données aux autorités américaines ne seront pas clarifiées. DHL précise suivre de près les discussions avec les autorités américaines et européennes afin de rétablir ces services rapidement.
