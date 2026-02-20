DHL surveille l'évolution des droits de douane américains après la décision de justice, selon la société

Le groupe logistique DHL DHLn.DE a déclaré vendredi qu'il suivait de près les développements juridiques concernant les tarifs douaniers américains afin de s'assurer que les clients sont en mesure d'exercer tous leurs droits en vertu de la loi, après que la Cour suprême a annulé les tarifs douaniers de grande ampleur de en vertu d'une loi destinée aux urgences nationales.

La société allemande a ajouté dans un communiqué qu'elle jouerait un rôle technique en s'appuyant sur la technologie de courtage en douane pour suivre les dépôts et s'assurer que, si les remboursements sont autorisés, les clients reçoivent l'argent de manière précise et efficace.