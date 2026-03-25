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DHL prolonge son partenariat pour cinq années avec iglo Deutschland
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:42

DHL Supply Chain et iglo Deutschland prolongent leur partenariat pour cinq années supplémentaires.

DHL continuera de gérer l'entrepôt central de produits surgelés et la logistique d'iglo à Reken (Westphalie), ainsi que toute la logistique de transport.

Depuis 2021, DHL gère en exclusivité la logistique sur site de l'entrepôt central de produits surgelés d'iglo à Reken, qui constitue la principale plateforme de distribution pour la plupart des produits iglo en Allemagne.

" Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux avec iglo et apprécions la confiance qu'ils nous accordent en notre expertise en matière d'entreposage de produits surgelés et de logistique sur site ", a déclaré Katrin Hölter, directrice générale Allemagne et Alpes de DHL Supply Chain.

" Ensemble, nous assurons une livraison fiable et de haute qualité de produits surgelés aux détaillants et nous améliorons constamment nos processus pour gagner en efficacité et en durabilité. "

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