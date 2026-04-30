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DHL progresse grâce à des résultats supérieurs aux prévisions, ses prévisions étant jugées prudentes
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** DHL DHLn.DE en hausse de 5 % après que la société allemande de logistique a dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la solide performance de la division Express et à des économies de coûts, ce qui renforce la confiance quant aux résultats de l'exercice

** L'Ebit du premier trimestre est supérieur de 7,5 % au consensus, grâce à une performance supérieure de 17 % dans la division clé Express, bien que la société confirme ses prévisions d'Ebit pour l'exercice fiscal à au moins 6,2 milliards d'euros

** Citi: "Ce dépassement doit être considéré comme positif, même si les prévisions restent inchangées en raison de l'approche prudente de la direction"

** Le flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 1,2 milliard d'euros dépasse largement les attentes, ce qui alimente l'optimisme quant à la génération de trésorerie pour l'exercice

** Citi note également que la hausse des coûts de carburant et des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient est largement compensée par la répercussion des hausses de prix et des surcharges, ce qui limite l'impact net sur la rentabilité

** DHL est le titre le plus performant du DAX .GDAXI . L'action affiche une hausse d'environ 5,3 % depuis le début de l'année

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