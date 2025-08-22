 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DHL : le service postal allemand suspend le transport de colis commerciaux vers les États-Unis
Reuters 22/08/2025 à 10:45

DHL DHLn.DE , qui gère le service postal allemand Deutsche Post, a déclaré qu'il suspendrait l'acceptation et le transport de colis et d'envois postaux contenant des marchandises provenant de clients commerciaux et destinés aux États-Unis après le 25 août.

"La raison de ces restrictions temporaires probables est que les autorités américaines exigent de nouvelles procédures pour les envois postaux, qui diffèrent des réglementations précédemment applicables", a déclaré la Deutsche Post dans un communiqué vendredi.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

