DHL: l'UE a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de DHL Parcel UK et EVRi
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 13:44

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de DHL Parcel UK et EVRi, toutes deux britanniques, par Apollo Capital Management (États-Unis) et DHL eCommerce International (Pays-Bas), qui fait partie du groupe Deutsche Post (Allemagne).

L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de colis.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché est limitée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

DEUTSCHE POST
37,510 EUR XETRA +1,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

