DHL Group: Stifel rehausse sa cible après un roadshow information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son conseil 'conserver' sur DHL Group, Stifel rehausse son objectif de cours de 40 à 43 euros, après sa participation à un roadshow post-résultats avec la CFO Melanie Kreis et le responsable des relations investisseurs Martin Ziegenbalg.



'Nous en sommes sortis avec une vision constructive', indique-t-il, tout en reconnaissant que 'la tendance des résultats à plus court terme sera plutôt limitée, les dynamiques du quatrième trimestre 2024 ne devant pas être extrapolées sur le premier trimestre'.



'Ceci dit, nous pensons que le groupe gère activement les risques, les opportunités et les coûts de façon efficace, et qu'il démontre son engagement en faveur de la valeur et des retours aux actionnaires', poursuit le broker.





Valeurs associées DEUTSCHE POST 42,54 EUR XETRA +0,02%