DHL Group: fourchette-cible d'EBIT resserrée en baisse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, DHL Group fait part d'un resserrement en baisse de sa fourchette-cible de profit opérationnel (EBIT) pour l'année 2023, à entre 6,2 et 6,6 milliards d'euros (et non plus de 6,2 à sept milliards).



Le groupe allemand de courrier et de logistique explique que le scénario d'une large reprise au milieu de l'année n'est plus valable, ne laissant plus que ceux d'une reprise plus tardive ou d'une absence de reprise dans le courant de cette année.



Sur son troisième trimestre, il a vu son BPA diminuer de 32,7% à 0,68 euro et son EBIT reculer de 32,4% à 1,37 milliard d'euros, pour des revenus en baisse de 19,3% à 19,4 milliards du fait de l'environnement économique et de la normalisation des marchés de fret.





