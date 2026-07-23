DHL Group et LONGi Solar signent un protocole d'accord pour promouvoir les énergies renouvelables

DHL Group et LONGi Solar, leader mondial des technologies solaires, ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération en matière de déploiement d'énergies renouvelables et d'innovation logistique pour la réduction des émissions.

Cet accord permet l'utilisation de solutions solaires, notamment la technologie BIPV (photovoltaïque intégré au bâti) de dernière génération de LONGi, sur les sites de DHL en Europe.

Ces solutions permettent de maximiser le rendement énergétique sur les grandes toitures commerciales tout en garantissant une fiabilité opérationnelle à long terme.

Ce partenariat permettra également d'identifier de nouvelles opportunités soutenant la stratégie d'entreprise de DHL Group, qui vise à devenir la référence en matière de "logistique verte".

"Notre collaboration avec LONGi illustre la manière dont l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et l'excellence logistique mondiale peuvent se renforcer mutuellement", a déclaré Michael Wiedemann, président du secteur Energie chez DHL Customer Solutions & Innovation.