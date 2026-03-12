DHL Express maintient ses plans d'investissement au Moyen-Orient malgré la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DHL prévoit un investissement de 500 millions d'euros au Moyen-Orient d'ici 2030

* Les plans d'urgence incluent des connexions routières via le Kazakhstan

* Les coûts plus élevés sont répercutés sur les clients sous la forme d'un supplément pour risque de sécurité

DHL Express Europe poursuivra ses plans d'investissement au Moyen-Orient malgré la guerre en Iran, car la région joue un rôle clé à long terme pour l'entreprise, a déclaré jeudi son directeur général Mike Parra.

Le groupe Deutsche Post DHL DHLn.DE a annoncé plus de 500 millions d'euros (577 millions de dollars) d'investissements au Moyen-Orient jusqu'en 2030, en particulier en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

"Les investissements au Moyen-Orient se poursuivent", a déclaré M. Parra à des journalistes à Amsterdam: "Nous considérons que le Moyen-Orient joue un rôle clé pour nous dans une perspective à long terme".

Les frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février ont entraîné la fermeture d'aéroports dans tout le Moyen-Orient et interrompu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, une voie de communication essentielle pour le commerce mondial de l'énergie.

M. Parra a déclaré qu'en réponse aux fermetures d'aéroports, la compagnie avait "relié le Moyen-Orient à l'Europe également par la route. Nous prenons des vols depuis l'Asie jusqu'au Kazakhstan. Puis, du Kazakhstan, nous transportons par camion dans tout le Moyen-Orient. Nous avons donc mis en place des plans d'urgence"

Il a ajouté que les coûts plus élevés étaient répercutés sur les clients sous la forme d'un supplément pour risque de sécurité.

"Nous devons payer des niveaux d'assurance plus élevés, par exemple, pour nos pilotes et les biens qui volent sur des marchés à risque", a ajouté M. Parra. (1 $ = 0,8661 euro)