DHL Express estime que l'approvisionnement en carburant aérien est assuré pour l'été malgré le conflit avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général affirme que l'approvisionnement en carburant repose sur une diversification des sources d'approvisionnement

* Les surcharges carburant visent à couvrir les coûts, déclare le directeur général

* DHL Express dispose de plans d'urgence en cas de pénurie

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires supplémentaires du directeur général, paragraphes 5 et 9 à 12) par Matthias Inverardi

DHL Express Europe estime que son approvisionnement en carburant aviation est assuré pour l'été malgré l'incertitude créée par le conflit avec l'Iran, grâce à l'apaisement des tensions sur le marché et à la diversification des sources d'approvisionnement, a déclaré le directeur général Mike Parra à Reuters.

Les marchés du kérosène se sont détendus ces dernières semaines, la demande ayant faibli et les importations vers l'Europe ayant augmenté en provenance des États-Unis, du Nigeria et de la Corée du Sud, ce qui a conduit Mike Parra à conclure qu'aucune perturbation n'était à prévoir dans les principaux hubs et points de transit de la société.

DHL Express, la plus grande division du groupe allemand de logistique et de services postaux DHL DHLn.DE , emploie environ 120 000 personnes dans le monde et exploite une flotte d'environ 295 avions.

« Dans l'ensemble, il n'y a pas encore eu de pénurie de carburant », a déclaré le directeur de la branche européenne du service de livraison haut de gamme lors d'une interview.

Plusieurs pétroliers ont réussi à quitter le golfe Persique au cours du mois dernier, mais les flux de pétrole et de GNL restent fortement limités par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté le 28 février.

RÉSEAUX DYNAMIQUES

Mike Parra a ajouté que le réseau mondial de la société et ses plans d'urgence lui permettraient de faire face à d'éventuelles pénuries localisées.

Les avions peuvent être ravitaillés en carburant à d'autres endroits et les itinéraires de vol ajustés si nécessaire, tandis que la société peut également transférer le fret vers le transport routier ou le réacheminer via différents hubs.

« Si la situation venait à se détériorer sérieusement et à dépasser la normale, nous disposons d’un réseau aérien et d’une planification très dynamiques », a déclaré Mike Parra.

Le comportement des clients n'a pas changé depuis que la société a décidé de passer à des mises à jour hebdomadaires des surcharges carburant au lieu de mensuelles afin de mieux refléter les fluctuations des prix de l'énergie, a-t-il précisé.

Dernièrement, la surtaxe s’élevait à 48,75% pour les envois express internationaux. Les concurrents FedEx FDX.N et UPS

UPS.N répercutent également les coûts supplémentaires par le biais d’une surtaxe.

Les résultats du deuxième trimestre seront globalement en ligne avec ceux du premier, a déclaré Mike Parra. DHL Express Europe a déclaré un chiffre d'affaires de 2,87 milliards d'euros (3,34 milliards de dollars) pour ce trimestre.

La surtaxe carburant sert uniquement à couvrir les coûts, a-t-il ajouté. « Elle n'est pas destinée à devenir une source de profit. »

(1 $ = 0,8590 euro)