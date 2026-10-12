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DHL étoffe son réseau logistique pour la santé
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 16:17

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DHL Global Forwarding, la division de DHL spécialisée dans le fret international et la logistique lourde, annonce l'extension de son réseau de transport sous température contrôlée, DHL Health Logistics Cold Chain Network, avec l'ouverture de six nouvelles liaisons aériennes dédiées aux secteurs pharmaceutique et de la santé.

Ces six nouvelles liaisons, à savoir Liège-Shanghai, Bruxelles-Shanghai, Bruxelles-Singapour, Cincinnati-Singapour, Cincinnati-Tokyo Narita et Cincinnati-Séoul Incheon, relieront l'Europe et l'Amérique du Nord aux principaux centres de production, de recherche et de distribution de produits pharmaceutiques en Asie.

Elles offriront aux entreprises pharmaceutiques davantage d'options d'acheminement, un accès renforcé aux capacités de transport sous température contrôlée et des délais de livraison plus réguliers sur ces marchés stratégiques. Elles permettront ainsi de réduire les risques liés aux chaînes logistiques et de préserver la qualité des produits sensibles aux variations de température.

"Ces nouvelles liaisons répondent à la demande de nos clients pour des connexions fiables entre les principaux marchés pharmaceutiques, tout en nous permettant de mieux maîtriser les paramètres essentiels à la qualité du transport", commente Henk Venema, responsable mondial du fret aérien chez DHL Global Forwarding.

Les nouvelles liaisons s'appuieront principalement sur le réseau aérien de DHL, la majorité des vols étant assurée par les avions-cargos jaunes du groupe allemand. Celui-ci entend ainsi limiter les transferts entre transporteurs et mieux contrôler les conditions de transport tout au long du trajet.

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