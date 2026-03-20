DHL développe son infrastructure logistique de centres de données nord-américains
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:45
Les nouvelles installations offrent une gestion rapide, la préconfiguration des racks et un transport spécialisé, soutenus par le réseau DHL Global Forwarding pour un déplacement rapide et sécurisé de matériel informatique.
La manutention haut de gamme garantit que les serveurs, les modules d'alimentation et les systèmes réseau sont déplacés dans des conditions rigoureusement contrôlées.
Cette expansion intervient alors que les opérateurs de centres de données sont confrontés à des calendriers de construction raccourcis, des constructions complexes et des chaînes d'approvisionnement mondiales s'étendant des centres de production en Asie aux marchés de déploiement en Amérique du Nord et en Europe.
" L'Amérique du Nord, qui abrite plus de 40 % des centres de données mondiaux, constitue une première étape majeure, et d'autres régions sont déjà programmées pour des mises à niveau de capacité supplémentaires. " a déclaré Hendrik Venter, DG mondial de DHL Supply Chain.
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