DHL anticipe toujours un Ebit d'au moins 6 milliards d'euros en 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires de DHL a diminué de 3,9 % pour atteindre 19,8 milliards d’euros au deuxième trimestre 2025, en raison des effets de change et du ralentissement de la dynamique des volumes commerciaux. Soutenu par l'amélioration des coûts et la gestion du rendement, l'Ebit a augmenté de 5,7%, à 1,4 milliard d'euros. La marge d'Ebit ressort à 7,2%, contre 6,5% à la même période. Le groupe a généré un bénéfice net consolidé de 815 millions d’euros sur ce trimestre, soit une augmentation de 9,6% sur un an.

Sur cette période, le bénéfice de base par action s'est élevé à 0,72 euro, contre 0,64 euro par action au deuxième trimestre de 2024.

" Au deuxième trimestre, les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques ont affecté la dynamique économique mondiale. Nous prévoyons une volatilité continue de l'économie mondiale au second semestre. Notre concentration sur l'amélioration de l'efficacité et la croissance des marchés porte ses fruits dans cette situation ", a déclaré Melanie Kreis, CFO de DHL.

Anticipant un environnement macroéconomique morose continu, les perspectives 2025 de l'entreprise allemande spécialisée dans le transport et la logistique restent inchangées. DHL vise toujours un Ebit d'au moins 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible (hors M&A) d'environ 3 milliards d'euros.

Les améliorations des coûts devraient contribuer positivement à l'évolution des bénéfices.

" Ces perspectives ne tiennent pas compte d'une éventuelle escalade supplémentaire des politiques tarifaires ou commerciales, car de tels développements pourraient avoir des effets substantiels pour le groupe ", souligne DHL.

