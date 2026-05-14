Dexcom va nommer deux nouveaux administrateurs dans le cadre d'un accord avec le fonds activiste Elliott ; le cours de l'action est en hausse

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14 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O progresse de 2,1 % à 59 dollars en séance prolongée

** Dexcom annonce avoir conclu un accord de collaboration avec Elliott Investment Management, l'un de ses principaux investisseurs, afin de désigner deux nouveaux membres indépendants qui rejoindront le conseil d'administration de la société

** Les deux administrateurs indépendants, dotés d'une expérience dans le domaine des technologies médicales et de la gestion opérationnelle, seront nommés à une date ultérieure

** Avec ces nominations, le conseil d'administration aura nommé six nouveaux administrateurs indépendants depuis le début de l'année 2023 - DXCM

** La société ajoute que l'actuel comité technologique du conseil d'administration deviendra désormais le comité des opérations et de l'innovation

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 12,9 % depuis le début de l'année