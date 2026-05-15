Dexcom va nommer deux administrateurs et réorganiser un comité clé de son conseil d'administration avec Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de l'entreprise aux paragraphes 3 et 8, ainsi que le contexte au paragraphe 9) par Siddhi Mahatole

Le fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O a annoncé jeudi qu'il nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé de son conseil d'administration en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

L'action Dexcom a progressé d'environ 6 % dans les échanges après la clôture.

Le directeur général de Dexcom, Jake Leach, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que la société se concentrait sur le renouvellement de son conseil d'administration et cherchait à recruter des administrateurs indépendants possédant une expertise en technologies médicales et en opérations, un domaine dans lequel elle manque actuellement de représentation, alors qu'elle se positionne pour une croissance future.

La société a indiqué que ces nouvelles nominations, qui seront annoncées à une date ultérieure, porteraient à six le nombre total d'administrateurs indépendants nommés depuis début 2023.

Dexcom a également indiqué que son comité technologique serait rebaptisé "comité des opérations et de l'innovation", avec un mandat élargi visant à superviser les opérations, la qualité et la feuille de route technique de la société.

"Nous voyons également une voie claire vers une augmentation significative des marges, qui sous-tend l’un des profils de croissance des bénéfices les plus convaincants du secteur des technologies médicales", a déclaré Marc Steinberg, associé chez Elliott, dans un communiqué.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services devraient se prononcer sur l'extension de la couverture Medicare aux glucomètres continus, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux fabricants d'appareils tels que Dexcom.

M. Leach a indiqué que Dexcom ne s'attendait pas à ce changement en 2026 et le voyait plutôt se produire en 2027, ajoutant que la société était prête pour une mise en œuvre plus précoce, ce qui, selon lui, constituerait un "avantage".

Le mois dernier, la société a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices et son chiffre d'affaires trimestriels , mais elle a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 5,16 et 5,25 milliards de dollars.