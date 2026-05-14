Dexcom va nommer deux administrateurs et remanier un comité de son conseil d'administration en collaboration avec Elliott

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Le fabricant de dispositifs médicaux DexCom DXCM.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management visant à nommer deux administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société et à réorganiser un comité clé du conseil.

L'action de la société a progressé d'environ 6% dans les échanges après la clôture.

La société a déclaré qu'elle travaillait avec Elliott pour identifier de nouveaux administrateurs possédant une expérience dans le domaine des technologies médicales et de l'exploitation, ce qui porterait à six le nombre total d'administrateurs indépendants nommés depuis le début de l'année 2023.

Ces nominations seront annoncées à une date ultérieure, a précisé la société.

Dexcom a également indiqué que son comité technologique serait rebaptisé “comité des opérations et de l'innovation”, avec un mandat élargi visant à superviser les opérations, la qualité et la feuille de route technique de la société.

“Nous voyons également une voie claire vers une augmentation significative des marges, qui sous-tend l’un des profils de croissance des bénéfices les plus convaincants du secteur des technologies médicales”, a déclaré Marc Steinberg, associé chez Elliott.

Cette annonce intervient avant la Journée des investisseurs 2026 de la société, au cours de laquelle celle-ci devrait présenter ses perspectives de croissance et sa stratégie à long terme.