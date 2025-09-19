 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 852,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dexcom tombe à son plus bas niveau en quatre mois
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux DexCom DXCM.O chutent de 9,7 % pour atteindre leur plus bas niveau en quatre mois, soit 68,47 $

** Hunterbrook Capital a déclaré jeudi qu'il était à découvert sur DXCM, citant des "lectures inexactes" du moniteur de glucose continu G7 de la société; les actions de DXCM ont clôturé en baisse d'environ 1 % jeudi

** Reuters n'a pas pu vérifier les affirmations de manière indépendante

** Le rapport à découvert ajoute aux préoccupations "mettant en avant les allégations de fiabilité du G7", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note

** Néanmoins, nous reconnaissons que l'incertitude autour du dispositif G7 de la société "continuera à peser sur l'action, probablement jusqu'à ce que nous voyions des résultats du troisième trimestre indiquant un élan continu" - ont déclaré les analystes de William Blair

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 12,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEXCOM
67,7100 USD NASDAQ -10,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank