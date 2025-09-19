Dexcom tombe à son plus bas niveau en quatre mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux DexCom DXCM.O chutent de 9,7 % pour atteindre leur plus bas niveau en quatre mois, soit 68,47 $

** Hunterbrook Capital a déclaré jeudi qu'il était à découvert sur DXCM, citant des "lectures inexactes" du moniteur de glucose continu G7 de la société; les actions de DXCM ont clôturé en baisse d'environ 1 % jeudi

** Reuters n'a pas pu vérifier les affirmations de manière indépendante

** Le rapport à découvert ajoute aux préoccupations "mettant en avant les allégations de fiabilité du G7", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note

** Néanmoins, nous reconnaissons que l'incertitude autour du dispositif G7 de la société "continuera à peser sur l'action, probablement jusqu'à ce que nous voyions des résultats du troisième trimestre indiquant un élan continu" - ont déclaré les analystes de William Blair

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 12,2 % depuis le début de l'année