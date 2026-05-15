Dexcom en hausse grâce à son projet de renouvellement du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 mai - ** L'action Dexcom DXCM.O progresse de 8,4% à 62,69 $

** Le fabricant de dispositifs médicaux annonce avoir conclu un accord de collaboration avec Elliott Investment Management, l'un de ses principaux investisseurs, afin d'identifier deux nouveaux administrateurs indépendants

** Le directeur général Jake Leach a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que DXCM se concentre sur le renouvellement de son conseil d'administration et cherche à ajouter des administrateurs indépendants possédant une expertise en technologies médicales et en gestion opérationnelle

** Avec ces nominations, le conseil d'administration aurait nommé six nouveaux administrateurs indépendants depuis le début de l'année 2023 - DXCM

** William Blair qualifie la mise à jour destinée aux investisseurs de DXCM de « positive », citant des « perspectives de croissance des revenus à long terme solides », des plans de rachat d'actions renforcés et « davantage de précisions » sur son portefeuille de projets

** La société de courtage considère que la collaboration de DXCM avec Elliott Management pour renforcer le conseil d'administration est « un autre élément positif »

** Compte tenu des fluctuations de la séance, DXCM affiche une baisse de 5,6% depuis le début de l'année