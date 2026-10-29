DexCom en hausse après avoir relevé la limite inférieure de sa fourchette prévisionnelle de chiffre d'affaires pour 2026

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29 octobre - ** L'action DexCom DXCM.O progresse de 2,6% à 81,97 dollars en séance prolongée

** Le fabricant de dispositifs médicaux prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 5,20 milliards et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,18 milliards à 5,25 milliards de dollars

** Il annonce un chiffre d’affaires de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,327 milliard de dollars – données LSEG

** La société a également annoncé une autorisation de rachat d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 20,4% depuis le début de l'année