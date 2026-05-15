Dexcom en hausse après avoir annoncé son intention de remanier son conseil d'administration avec Elliott et de nommer deux nouveaux administrateurs

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15 mai - ** L'action Dexcom DXCM.O progresse de 3,7 % à 59,99 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi avoir conclu un accord de collaboration avec Elliott Investment Management, l'un de ses principaux investisseurs, afin de recruter deux nouveaux administrateurs indépendants

** Le directeur général Jake Leach a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que DXCM se concentrait sur le renouvellement de son conseil d'administration et cherchait à recruter des administrateurs indépendants possédant une expertise en technologies médicales et en gestion opérationnelle

** Avec ces nominations, le conseil d'administration aura nommé six nouveaux administrateurs indépendants depuis le début de l'année 2023 - DXCM

** Il ajoute que l'actuel comité technologique du conseil d'administration deviendra désormais le comité des opérations et de l'innovation

** À la clôture d'hier, l'action DXCM affichait une baisse de 12,88 % depuis le début de l'année