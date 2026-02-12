Dexcom dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de glucomètres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Dexcom DXCM.O a battu les estimations de Wall Street pour ses résultats du quatrième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu.

La société a également réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de 5,16 à 5,25 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 5,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En octobre, le directeur général Jake Leach avait laissé entendre que les prévisions de croissance de l'entreprise pour 2026 pourraient être "légèrement inférieures" aux estimations.

"2025 a été une autre grande année pour Dexcom, car nous avons considérablement élargi l'accès à Dexcom CGM et lancé notre système Dexcom G7 15 jours", a déclaré le directeur général Jake Leach. "Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en 2026."

La sensibilisation croissante au traitement du diabète, l'élargissement de la couverture d'assurance et l'adoption de dispositifs ne nécessitant pas de piqûre au doigt ont profité aux CGM tels que Stelo et G7 de Dexcom.

Stelo, le CGM en vente libre de Dexcom pour les adultes qui ne sont pas sous insuline, marque l'entrée de Dexcom sur un marché de la santé grand public plus large, ciblant les personnes atteintes de diabète de type 2 ou celles qui cherchent à surveiller leur glycémie pour leur bien-être.

La société mise également sur les nouvelles fonctionnalités de ses applications CGM G7 et Stelo pour accroître l'adoption du produit.

Dexcom a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,26 milliard de dollars, en hausse de 13 % d'une année sur l'autre, par rapport à l'estimation consensuelle des analystes de 1,25 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice trimestriel de 68 cents par action, supérieur aux estimations de 65 cents par action.