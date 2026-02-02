Devon et Coterra vont fusionner pour créer un géant américain du schiste de 58 milliards de dollars

Devon et Coterra visent un milliard de dollars d'économies annuelles avant impôts d'ici à 2027

L'entreprise combinée opérera dans les principales formations de schiste des États-Unis

La fusion devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, le siège social étant situé à Houston

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 13-14, mise à jour des actions au paragraphe 6) par Pooja Menon et Sumit Saha

Devon Energy DVN.N , basée à Oklahoma City, et Coterra Energy CTRA.N , basée à Houston, fusionnent dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour devenir un producteur à grande capitalisation occupant une position de premier plan dans le bassin permien, alors que les opérateurs de schiste se consolident pour réduire les coûts et augmenter leur échelle.

L'accord conclu lundi pour créer une société d'une valeur d'entreprise de 58 milliards de dollars est le plus important du secteur après que Diamondback a acheté Endeavor Energy Resources pour 26 milliards de dollars en 2024.

Cette consolidation intervient alors que la surabondance de pétrole au niveau mondial et la probabilité croissante que davantage de barils vénézuéliens reviennent sur le marché pèsent sur les prix du brut aux États-Unis, ce qui nuit aux marges des producteurs de schiste.

Même si les fusions-acquisitions dans le secteur se sont ralenties en 2025, les producteurs de schiste continuent de rechercher des avantages de taille, qu'il s'agisse de réduire les coûts par baril ou d'étendre les pistes de forage dans les bassins parvenus à maturité, tels que le Permien et l'Anadarko.

Clay Gaspar, directeur général de Devon, dirigera la nouvelle société, tandis que Tom Jorden, directeur général de Coterra, deviendra président non exécutif.

Les actions de Coterra ont augmenté de près de 14 % depuis que les négociations ont été annoncées pour la première fois le 15 janvier, tandis que Devon a gagné environ 6 %. Les actions de Coterra ont chuté de 2,4 % lundi, à la suite d'une baisse d'environ 5 % des prix du pétrole.

L'opération représente une valeur de 21,4 milliards de dollars, selon un calcul effectué par Reuters. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Coterra recevront 0,70 action Devon pour chaque action détenue. Devon détiendra environ 54 % de la société issue de la fusion.

"La combinaison est progressivement positive pour les deux actionnaires, car elle réunit deux sociétés de grande qualité pour créer une entité plus importante qui devrait susciter un intérêt accru de la part des investisseurs dans le contexte actuel de volatilité du marché de l'énergie", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co.

Devon et Coterra visent un milliard de dollars d'économies annuelles avant impôts d'ici à 2027 et prévoient d'augmenter le rendement pour les actionnaires grâce à des dividendes plus élevés et à un programme de rachat d'actions de plus de 5 milliards de dollars.

Les entreprises chercheront également à réaliser des gainsen combinant et en développant leurs capacités en matière d'IA.

"Une échelle de cette ampleur débloque des avantages opérationnels et financiers qui ne sont tout simplement pas disponibles pour les opérateurs de moindre envergure", a déclaré Clay Gaspar, directeur général de Devon, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Elle permet d'accroître les marges grâce à l'efficacité opérationnelle de notre base d'actifs qui se chevauchent "

Les investisseurs ont souvent douté de ces combinaisons qui ne visent que l'échelle, mais l'association Devon-Coterra a une justification stratégique, a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus Intelligence Research, soulignant le potentiel de 700 millions de dollars d'optimisation du capital et d'amélioration des marges.

"La combinaison de Devon et de Coterra démontre que la vague de consolidation qui balaie le schiste américain n'est pas encore terminée..... Avec moins de cibles évidentes, les transactions d'entreprises à partir de maintenant seront probablement un lent et méthodique travail de recherche du bon partenaire au bon moment"

DES OPÉRATIONS DANS LES PRINCIPAUX BASSINS

Devon et Coterra opèrent dans plusieurs grandes formations schisteuses des États-Unis, avec des positions qui se chevauchent dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le bassin Anadarko de l'Oklahoma.

En 2026, la production devrait dépasser 1,6 million de barils équivalent pétrole par jour. Plus de la moitié de la production et des flux de trésorerie proviendraient du bassin du Delaware, où la nouvelle société détiendra environ 750 000 acres nettes au cœur de la zone.

Devon a déclaré que le portefeuille combiné offrirait plus de 10 ans d'inventaire de haute qualité, y compris la plus grande part de puits dont le seuil de rentabilité est inférieur à 40 dollars.

La fusion devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, après quoi la société combinée conservera le nom de Devon.

La société conservera une présence importante à Oklahoma City, mais son siège social sera situé à Houston et le personnel de direction s'y installera.