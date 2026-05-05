Devon Energy n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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Devon Energy DVN.N n'a pas répondu mardi aux attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre , le producteur américain de pétrole de schiste ayant souffert d'une baisse de sa production.

La société basée à Oklahoma City a annoncé un bénéfice ajusté de 1,04 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.