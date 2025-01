Devises : un changement de perception dope le $ de +1,2% information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 19:36









(CercleFinance.com) - Le 'fait majeur' de cette 1ère séance de 2025, c'est bien l'envolée de +1,2% du Dollar (en moyenne) face aux autres devises: le '$-Index' flambe de +1,3% vers 109,5 le billet vert retrouvant des niveaux qu'il n'avait plus connu depuis mi-novembre 2022.

L'Euro lâche -0,9% face au Dollar à 1,0260, la Livre -1,2%... tandis que le Yen résiste à -0,3%, le Franc suisse à -0,6%.

Le renchérissement du Dollar est souvent lié à un différentiel de taux qui lui confère un avantage en termes de rémunération mais ce n'est pas le cas ce jeudi 2 janvier.

En effet, les T-Bonds restent quasiment inchangés avec un '10 ans 'à 4,58%, un '2 ans' à 4,2500% (parfaitement immobile) et ces rendements quasiment figés trouvent un écho en Europe avec un Bund tout aussi immobile à 2,3650%.



Mais il y a aussi une question de perception et à 18 jours de l'investiture de Trump, les Etats Unis apparaissent comme une puissance qui dispose de beaucoup de potentialités à mettre en oeuvre tandis que l'Europe s'enfonce dans la 'non-croissance' et les déficits.



Les économistes ont été déçus dès ce matin par les 1ers chiffres de l'année 2025 : les indices PMI du secteur manufacturier pour le mois de décembre, en France et dans la zone euro se contractent plus fortement que prévu.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 43,1 en novembre vers 41,9 le mois dernier: il s'agit de la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier depuis mai 2020.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, s'est pour sa part légèrement replié de 45,2 en novembre à 45,1 en décembre, illustrant une détérioration continue de la conjoncture du secteur depuis deux ans et demi... alors qu'une stabilité était espérée.



Cela amène à relativiser la déception causée par la publication de l'indice PMI manufacturier US, lequel se tasse à 49,4 le mois dernier contre 49,7 en novembre, et s'enfonce ainsi un peu sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.



S&P Global qui calcule cet indice PMI pointe aussi une réduction plus forte de la production et une accélération de la hausse des coûts des intrants.

Le Département du Travail annonce de son côté avoir enregistré 211.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 23 décembre, un chiffre en repli de 9.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 223.250 en recul de 3500 par rapport à celle de la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 52.000 pour s'établir à 1.844.000 lors de la semaine du 16 décembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.







