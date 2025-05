Devises : un calme quasi parfait malgré des 'stats' majeures information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 19:50









(CercleFinance.com) - Le calme du FOREX -pourtant confronté aux mêmes 'stats' que les actions et les bons du Trésor- est saisissant.



Le 'risk-on' est de retour, de façon hégémonique et irrépressible depuis 3 semaines à Wall Street et en Europe.

La bourse de Londres aligne 15 séances de hausse ininterrompue, ce ne n'est jamais arrivé, la bourse de Francfort efface en 3 semaine 95% de son repli depuis ses sommets, du jamais vu), les bourses grimpent de +2 à +2,5% dans l'Eurozone (alors que rien ne va dans la conjoncture, ni dans les relations avec les US, ni sur le front des déficits)... mais l'Euro et la Livre semblent faire le pont.



L'Euro grappille 0,1% face au $ (à 1,1300), la Livre ne fait rien (1,3280$), le Franc suisse recule de -0,3% et le Yen de -0,5% (vers 144,75 : c'est le mouvement le plus spectaculaire du jour.



Sur le front des statistiques, le point d'orgue de la semaine, c'était le 'NFP': le Département du Commerce a annoncé que l'économie américaine avait créé 177.000 emplois non agricoles en avril, un nombre bien supérieur aux attentes des économistes (125 à 130.000) et il est également supérieur à la moyenne de 152.000 enregistrée depuis le début de cette année

Le taux de chômage est de son côté resté stable à 4,2%, là encore conformément aux anticipations des analystes.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, indiquant ainsi un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans.



Par ailleurs, dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la produit par S&P Global, est passé 48,6 en mars à 49 en avril, atteignant un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur en début de deuxième trimestre.





