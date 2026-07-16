Devises : sursaut du USD avec indices d'activité et tensions géopolitiques

Le "$ Index" poursuit son yo-yo et c'est la hausse qui l'emporte et après 2 séances de consolidation entre 101,25 et 100,50, c'est un rebond de 0,35% qui se met en place (vers 100,85). L'Euro recule symétriquement de -03% vers 1,1430, le Yen de -0,2% vers 162,50, le Franc suisse de -0,5% vers 0,8095 et la Livre de -0,55% vers 1,3465. Le Yuan chinois se contente de s'effriter de 0,1% vers 6,7725.

Difficile d'affirmer que la dégradation de la situation géopolitique dans le Golfe persique est la principale responsable de l'attrait exercé par le billet vert, mais d'intenses bombardements ont été constatés en Iran, qui a riposté par des tirs de drones et de missiles vers la Jordanie et le Bahrein.

Des incidents pour le moins sérieux mais que Donald minimise en les qualifiant "d'escarmouches".

Les Houthis du Yémen menacent pour leur part de s'en prendre aux installations pétrolières saoudiennes, et Téhéran compte également sur son allié pour entretenir la menace de la fermeture du détroit de Bab El Mandeb.

L'agenda "macro" était assez dense ce jeudi : les ventes de détail US ont augmenté de 0,2% en juin 2026 sur un mois, et de 2,9% en trimestriel, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%).

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier contre un repli de 0,1% attendu et après une hausse de 1% en mai.

De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai après une progression de 1,4% en avril, soit bien plus rapidement que les stocks.

Le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie se retrouve tout simplement multiplié par 4 en juillet, passant de 10,3 à 41,4, pulvérisant le consensus de 12,7 : il s'agit de son plus haut au plus haut depuis janvier 2025.

Surprise côté chômage hebdo : les nouvelles inscriptions hebdomadaires ont baissé de -8 000 et le Département du Travail des Etats-Unis indique en avoir comptabilisé 208 000 alors que le consensus tablait sur 217 000 (un score de moins de 210 000, c'est un marqueur du plein emploi).

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.

Sur le front commercial, Donald Trump a validé l'instauration de droits de douane de 25% sur une série de produits importés du Brésil.