Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : statu quo après les CPI, le Franc suisse recherché information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 20:13









(CercleFinance.com) - Le FOREX a peu varié ce jeudi avant puis après les chiffres concernant l'inflation (CPI).

Le '$-Index reste parfaitement stable à 102,95 et les variations restent symboliques, malgré des taux US qui continuent de se tendre (le '10 ans' prend +5Pts ce soir, au-delà de 4,1200% alors qu'il se négociait vers 3,7300% mercredi dernier : il retrouve ses niveaux du 30 juillet dernier, soit 4,1300%).

L'Euro s'effrite de -0,15% vers 1,0920, tout comme la Livre... en revanche le Franc suisse s'impose comme la devise la plus forte ce jeudi avec +0,45% face au $ (0,5860) et il gagne +0,6% face à l'Euro.



Le 'CPI' de septembre laisse les cambistes de marbre : l'indice des prix à la consommation américain calculé par le Département du Travail, a augmenté de 2,4% en septembre 2024 par rapport au même mois de 2023.

Certes, c'est le taux le bas depuis février 2021, mais il dépasse de 0,1% point l'estimation de Jefferies.

Et ce n'est pas mieux en donnée 'core' (hors énergie à -6,8% et produits alimentaires à +2,3%), puisque le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur de 0,1 point au pronostic de Jefferies.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont à nouveau accrus de 0,2% en données brutes, et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré 258.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 30 septembre: c'est une surprise que ce chiffre qui ressort en hausse de 33.000 par rapport à la semaine précédente.



Ce jeudi, Raphael Bostic (patron de la FED d'Atlanta) se prononce pour que la FED passe son tour en matière de baisse de taux lors d'un de ses 2 prochains FOMC (6/6 novembre, 17/18 décembre).



'Les 'minutes' publiées mercredi soir soulignent que la décision de réduire le loyer de l'argent de 50Pts a été prise pour soutenir la croissance économique et empêcher une nouvelle détérioration de l'emploi', explique notamment Quasar Elizundia, chez Pepperstone.

Au vu des chiffres de l'emploi US de vendredi dernier, un tel soutien s'impose t'il ? La réponse semble en effet négative.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.