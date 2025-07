Devises : $ soutenu par rendement après le CPI US à +0,3% information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - Le Dollar a largement conforté ses gains (le '$-Index' prend +0,6% à 98,68) et engrange +0,55% face à l'Euro vers 1,16000.

Le Dollar gagne également +0,75% face au Yen vers 148,9.



Le billet vert est soutenu par une nette hause de son rendement (dans l'après-midi aux US) : celui des Treasuries à 10 ans bondit de +6Pts à 4,491% et le '30 ans' prend +4,5Pts à 5,0180%.



Le 'point d'orgue' de cette séance était attendu à 14H30 avec le 'CPI' américain : le Département du Travail a fait état tôt ce matin d'un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.



En données 'core', hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes (+0,2% contre 0,3% attendu).



Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.



Après la publication du CPI, l'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui... il reste quasi nul pour le 30 juillet.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.