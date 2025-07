BoursoBank enrichit son offre BoursoFirst avec des fonds de private equity de type institutionnel

BoursoBank enrichit son offre avec le private equity. (crédit : Adobe Stock, image générée par IA)

​​Pour continuer à répondre aux besoins de ses clients patrimoniaux, BoursoBank enrichit son offre BoursoFirst d'une gamme de fonds de Private Equity de type institutionnel (FPS) accessible à partir de 100.000 € d'engagement, en toute autonomie, via un parcours simple et à 0 % de frais d'entrée distributeur. ​ ​

​​ ​​Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels ou à la clientèle de gestion de fortune, le Private Equity au format FPS permet d'investir dans des actifs non cotés en bourse. Ces produits présentent une performance historique de +12,4 % par an en moyenne depuis 10 ans (1). ​

​​Leader de la banque en ligne et notamment de la bourse en ligne en France, et déjà positionnée sur cette classe d'actifs depuis novembre 2022 avec les produits de Private Equity au format FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques), BoursoBank enrichit désormais son offre avec des produits plus haut de gamme au format FPS (Fonds Professionnels Spécialisés) en exclusivité pour ses clients patrimoniaux adhérents de son offre de banque privée BoursoFirst.

​ ​Les clients de BoursoFirst vont ainsi avoir accès aux meilleures opportunités d'investissement offertes dans l'univers du capital-investissement et du non coté et aux gérants les plus prestigieux du Private Equity jusque-là réservés aux investisseurs institutionnels et aux family offices. ​

Ces produits ont les caractéristiques suivantes :

- Des fonds fermés dont la durée de vie moyenne de 10 ans se décompose en trois périodes :

​​​Une période de souscription d'environ un an durant laquelle il est possible d'investir dans le fonds. A l'issue de cette période, le fonds est fermé à la souscription ;

​​​Une période d'investissement de quatre à cinq ans durant laquelle le fonds investit selon sa stratégie en appelant les capitaux engagés par les investisseurs ;

Une période de distribution/liquidation d'environ cinq ans durant laquelle le fonds cède ses actifs. Il reverse d'éventuels dividendes et plus-values aux investisseurs puis est liquidé et fermé.

- Un minimum de souscription de 100 000 € pour le premier investissement dans ce type de produit, ​​un minimum de 30 000 € pour toutes les souscriptions suivantes chez BoursoBank.

- Un fonctionnement par appels de fonds : l'investisseur ne verse pas d'argent à la souscription mais s'engage sur un montant d'investissement maximum. Le premier investissement se fait entre quelques jours et deux mois suivant la souscription, après le premier « closing (2) » qui suit la souscription. Les capitaux sont ensuite progressivement appelés pendant la période d'investissement.

​​Cette offre de Private Equity haut de gamme est proposée en partenariat avec Opale Capital (3), filiale de Tikehau Capital, un acteur majeur de la gestion d'actifs alternatifs en France. Elle prévoit un TRI (Taux de Rendement Interne annuel) net cible non garanti de 15 à 20% (4) selon les stratégies.​ ​​

Au lancement, deux fonds sont proposés :

Tikehau Capital Aéro Partenaires II Feeder, un fonds de growth buyout5 spécialisé dans l'aéronautique et la défense et visant un TRI net cible non garanti de 16 à 17,5 % (5) par an

Opale Capital Selection Private Equity, un fonds permettant de s'exposer à l'ensemble de l'expertise d'Opale Capital en matière de growth buyout, de secondaires et de co-investissement et visant un TRI net cible non garanti de 15 % (5) par an

Dans quelques semaines, l'offre sera enrichie par un nouveau fonds de growth buyout dans la tech et la santé. Ce fonds vise un TRI net cible non garanti de 20 % (5) par an.

Cette gamme de fonds continuera ensuite à s'enrichir régulièrement de nouveaux produits proposés par Opale Capital.

(1) Frais d'entrée distributeur.

(2) A fin 2024 selon France Invest, juillet 2025. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(3) Le closing correspond à la date à laquelle le fonds décide de collecter une partie des montants engagés par les nouveaux investisseurs.

(4) OPALE CAPITAL SAS, une société par actions simplifiée de droit français, au capital de 4 659 164 euros, dont le siège social est situé 32, rue de Monceau 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 921 277 208, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers enregistrée auprès de l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-20240010.

(5) Les objectifs de rendement sont basés sur différents scénarios plausibles. Ils ne garantissent pas les performances futures et dépendent notamment de l'évolution des conditions de marché. Investir en non coté présente un risque de perte en capital.