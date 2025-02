Devises : séance post-électorale extrêmement calme sur l'E/$ information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 23:09









(CercleFinance.com) - Peu de mouvement sur les changes après le résultat -largement sans surprise- des législatives en Allemagne.

L'Euro finit inchangé à 1,0460$, mais également face au Franc suisse, ainsi que face à la Livre (elle aussi stable face au $).

Le Dollar ne 'décale' que face au Yen, et de façon relativement modeste : +0,3% vers 149,6.

Selon les décomptes définitifs du scrutin, l'alliance CDU/CSU est arrivée en tête avec 28,6% des voix, 8Pts devant le parti d'extrême-droite AfD qui a récolté 20,8% des suffrages et les sociaux-démocrates et 12Pts devant le SPD crédités de 16,4% des voix (plus faible score de l'après-guerre alors que le parti d'Olaf Scholz étant 2Pts devant en 2021).



Les investisseurs - qui redoutaient une éventuelle poussée populiste du fait de la récente montée en puissance de l'AfD dans les sondages - peuvent ainsi exprimer une certaine forme de soulagement... même s'il n'a jamais été envisagé qu'ils accèdent au pouvoir (sauf pour effrayer les électeurs modérés tentés de s'abstenir... et la participation aux législatives a été 'forte')

Les investisseurs s'interrogent néanmoins sur la capacité de l'alliance CDU/CSU à gouverner, puisqu'il va désormais leur falloir rassembler une large majorité afin de pouvoir mettre en place de possibles réformes.



Une 'grande coalition' CDU/SPD centriste pro-eurofédéraliste (qui avait déjà existé par le passé) semble le scénario le plus probable, dans la mesure où les conservateurs et Olaf Scholz ont exclu de se rapprocher de l'AfD.



Le hasard a voulu que le seul indicateur 'macro' du jour provienne également d'Allemagne : le climat des affaires était attendu en légère hausse mais il est resté stable à 85,2 au mois de février, reflétant l'attentisme ayant caractérisé la première économie européenne en amont des élections législatives qui se sont tenues hier.

Les économistes l'attendaient à 85,4, à comparer avec 85,1 le mois précédent en première lecture.

'Le sentiment qui domine au sein des entreprises allemandes continue d'être au scepticisme' relève l'Ifo dans un communiqué.





