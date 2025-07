Devises : séance plutôt calme, marqué par un repli du yen information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 19:24









(CercleFinance.com) - Après son net sursaut de +0,5% lundi, le '$-Index' grappille laborieusement +0,1% vers 97,57, l'essentiel de cette avance résultant de la faiblesse du Yen qui recule de -0,5% à 146,80 (et de -0,55% face à l'Euro).



La variation face à l'Euro (1,1715) est à peine mesurable, celle face à Livre atteint -0,15% mais c'est contrebalancé par la hause symétrique du Franc suisse (+0,2% à 0,7963).



Il n'y avait pas de 'stats' aux Etats Unis ce mardi, juste des annonces de Donald Trump remontant à lundi soir.

Trump 'tape fort' sur les pays d'Asie du Sud-Est (35% en moyenne)... mais aussi sur le Japon et la Corée du Sud (25%) mais l'Euro résiste car les investisseurs espèrent l'annonce de droits de douane limités à 10% (qui entreraient en vigueur le 1er août), ce qui serait déjà 'dans les cours' depuis le 7 avril dernier..

Sur le front des statistiques, on découvre un creusement du déficit commercial de la France, celui-ci s'établissant à 7,77 milliards d'euros en mai, après 7,69 milliards le mois précédent, d'après les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, s'est accru à 18,4 milliards d'euros en mai, à comparer à un surplus de 15,7 milliards engrangé le mois précédent.







