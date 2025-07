Devises : plombé par le recul des T-Bonds, le $ perd 0,45% information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 20:21









(CercleFinance.com) - Le Dollar replonge, le '$-Index' décroche de -0,45% vers 97,40... à 0,5% de son plancher annuel.



L'Euro gagne symétriquement +0,45% vers 1,1750 , le Yen prend encore +0,6% (à 146,5 après +1% la veille), le Franc suisse grimpe vers 0,7925 (+0,65%).

La Livre se montre la moins vigoureuse avec +0,25% seulement.



la faiblesse du Dollar peut s'expliquer par le net reflux du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans sur 48H : ce mardi, il se détend de -4,5Pts vers 4,337%, le '30 ans' de -4Pts vers 4,897%.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a bien prévu de s'exprimer en début d'après-midi (heure de Washington) à l'occasion d'une conférence bancaire organisée à Washington, mais il devrait s'abstenir de toute annonce concernant les taux, sachant que la Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout' (une semaine en amont du FOMC), durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.



De son côté, la la BCE devrait opter dès ce jeudi pour un 'statu quo', marquant ainsi une pause - temporaire ou non - dans son cycle d'assouplissement monétaire.



Le retour à la cible d'inflation de 2% étant désormais atteint, l'institution pourrait se décider à amorcer un revirement stratégique, en s'éloignant d'une stricte dépendance aux données.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.